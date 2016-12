Beim Stoßdämpfer frauenfeindlich, beim CREA-Award kreativ?

{lang: 'de'}

Wir melden uns kurz, weil nur noch 6 Tage verbleiben, um am CREA-Award teilzunehmen.

Jetzt fragt mich bitte nicht, was das für ein Preis sein soll, der nun im 10ten Jahr ist – und mir trotzdem vollkommen unbekannt. Es wird wohl an mir liegen.

Beim werbenden Bilde zum Preise jedenfalls dachte ich so bei mir, Mensch, wenn links neben der Dame nun ein Stoßdämpfer und nicht der berühmteste Award von Cherrypicker angepriesen würde, würde wohl irgendwer wieder die FRAUENFEINDLICH-Keule rausholen und dem Stoßdämpfer den werblichen Hals umdrehen. Wenn.

Warum bloß entblöden sich trotzdem noch Werber – und sogar, äh, Werbevorbilder wie Cherrypicker -, mit solchen Bildern zu werben? Empfinden die das immer noch als höchste und vorbildliche Kreativität?

Und irgendwie ja auch anstrengend, 10 Runden um sein New Business pitchen zu müssen, oder? Selbst die Übertragungsleistung funktioniert hier nicht so recht – oder hat das einfach keiner gemerkt? Ah, auf der oberflächlichsten Bedeutungsebene geblieben. Verstehe. Na, das hat auch was.

Egal, jetzt soll erstmal für New Business gefighted werden, wie Cherrypicker im Februar pressemitteilte:



“Fight for new business!

Hamburg, 22. Februar 2012 – Beim Kampf ums Agentur-Neugeschäft kommt es auf Taktik und den richtigen Auftritt an.

Zum Kräftemessen unter realen Bedingungen ruft die Agenturmanagement-Beratung cherrypicker jetzt alle interessierten Agenturen für den CREA Credential Award 2012 in den Ring.”

Und der CREA ist keine halbe Sache, sondern ist “der einzige Award mit New Business-Potential”, wie Ihr auf der Startseite des Awards lesen könnt. Was immer das bedeuten mag – denn warum sonst nehmen Agenturen normalerweise an Awards teil?

Trotzdem musste am 10. Mai nochmal per PM erinnert werden – um Anfang Juni die für die Branche erfreulichste Nachrichtenbombe des Jahres platzen zu lassen:

“Ab in die Verlängerung: CREA-Einreichungen bis zum 31. Juli möglich”

Hamburg, 4. Juni 2012 – Die CREA-Organisatoren haben die Einreichungsfrist für den Credential Award 2012 auf Ende Juli verlängert. Im zehnten Jahr des Bestehens sollen möglichst viele Agenturen die Möglichkeit erhalten, ihre Projekte einzureichen und eine der begehrten CREA-Auszeichnungen zu gewinnen.

Oliver Klein, Mit-Organisator und Inhaber von cherrypicker erläutert die Motive: „Wir würden uns freuen, wenn im Jubiläumsjahr so viele Agenturen wie möglich am CREA teilnehmen. Zum einen wünschen wir uns ein möglichst komplettes Gesamtbild der Branche. Zum anderen wollen wir es bei der Preisverleihung am 23. November 2012 in Hamburg richtig krachen lassen und gemeinsam mit vielen Vertretern von Agenturen und Unternehmen feiern.“

Good News, oder? Und entsprechend geht es weiter:

“Über 30 Top-Marketingentscheider bilden die Jury des CREA Credential Award 2012″. Sollten Euch die Namen interessieren: Pech gehabt, aber hier sind die über 30 Top-Marketingentscheider des CREA Credential Award 2011.

Sollten die Euch auch nicht überzeugen können, schafft das vielleicht die Teilnahmegebühr: “870,00 Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt. pro Einreichung und Kategorie” (Quelle: Anmelde.pdf).

Vielleicht versteht Ihr jetzt dieses “der einzige Award mit New Business Potential”.

Immer noch nicht überzeugt, teilnehmen zu müssen? Einen hab ich noch:

Der CREA-Award hat auch einen Preis bekommen!

Nein, auch diesen Preis, ebenso wie den CREA selbst, habe ich nicht verstanden. Aber, hey, geht es darum Preise zu verstehen – oder darum, Preise zu gewinnen?

Also los: Mitmachen lohnt sich! Beeeestimmt!

Keine Tags vorhanden