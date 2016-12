Montagspredigt: Analoge Kreativität im Zeitalter w&v

{lang: 'de'}

Ich mag das, liebe w&v. Was zum Ausmalen. Wow, und sogar direkt das Cover. Man darf es selbst gestalten. Das ist mal eine Aktion. Natürlich anlässlich des ADC-Festivals. Genial. Wo sich Deutschlands kreativste Nagler treffen.

Ich mag auch, wie Ihr die Grenzen des Analogen transzendiert und frech und alle Regeln brechend, dazu aufruft, das Cover einfach als .pdf aus diesem neumodischen Internetz herunterzuladen, wo doch bestimmt die meisten noch denken, das Internetz sei eine Supermarktkette in der DDR.

Aber einfach kaufen wie früher, kann ich’s Heft doch auch, oder? Und dann bemalen?

Das sind eben diese revolutionären Ideen, die ich so sehr schätze, zeigt Ihr doch damit immer wieder, wess’ Geistes Kind Ihr seid. Weiter so. Und: “Keine Angst”, niemals würde ich vermuten, Euch seien “die Ideen ausgegangen”. Ganz im Gegenteil. Endlich dreht Ihr auf, traut Euch was, lehnt Euch aus dem analogen Fenster, wagt Euch in diese neue Wissenschaft (wenn nicht gar ‘Welt’) des Digitalen, die wir sonst nur von unseren Uhren kennen, und von Vaters Herzmedikament.

Und ebenso revolutionär geht es weiter: “… das Cover ablichten und per E-Mail (chefredakteur@wuv.de) an uns schicken”. Das hat Stil, ein Photo machen, den Film entwickeln lassen und per eMail an Euch (was rede ich, WOW, direkt an den Chefredakteur) senden, find ich supi

(nur das mit dem Posten ‘Facebook-Fanpage’ dahinter habe ich nicht verstanden).

Zum Ende noch ein letzter Dank: Zum Glück seid Ihr – neben Eurem Wagemut und Euren Experimenten – ganz bodenständig traditionell geblieben und gebt die coole Challenge nur für Leser und nicht auch noch für Leserinnen frei.

Denn wer will schon erfolgreiche Werbung und Kreativität!?

Keine Tags vorhanden