Gehälter in der Werbebranche. Verdienen wir, was wir verdienen?

{lang: 'de'}

Geld alleine macht nicht glücklich. Wer das anders sieht, dürfte kaum nach einem Job in der Werbebranche streben. Der Weg nach oben führt oft durch die Dörfer, mit teilweise dürftig vergüteten Praktikantenzeiten beim Start und scheinbar endlosem Juniordasein und Juniorgehalt. Dabei blickt man sehnsüchtig auf die großen Markenetats mit Glamourfaktor, während man selbst im Tagesgeschäft eher mit der Gestaltung von “Schweinebauchanzeigen” beschäftigt ist.

Nach den Erhebungen von gehalt.de liegt dann z.B. ein durchschnittliches Texter Designergehalt (umgerechnet bei 12 Monatsgehältern) bei überschaubaren 2.580 € brutto. Wer solo ist und nach Steuerklasse 1 versteuert, sich gesetzlich krankenversichert und Kirchensteuer zahlt, dem bleiben in Hamburg netto rund 1600 €. Für einen Job mit eingebauter Überstundenerwartung ist das nicht gerade die Welt. Obendrein gibt es laut gehalt.de noch ein signifikantes Gefälle bei der Vergütung zwischen Männer und Frauen. Wer allerdings über Personalverantwortung verfügt, dart sich (später vielleicht einmal) über spürbar höhere Bezüge freuen. Aber bekanntlich sind Häuptlinge zahlenmäßig deutlich seltener als Indianer, die Luft ist dort dünner und das Kriegsbeil nie ganz begraben…

Die folgende Illustration von gehalt.de kann also nur eine grobe Orientierung sein (und als SEO wirksames Linkvehikel funktionieren;-)).



Es gibt zum Beispiel auch Texter mit Personalverantwortung (nicht nur Art Directors). Und eine Karriere in der Branche muss nicht zwangsläufig bei Agenturen enden sondern der/die eine oder andere arbeitet direkt beim Kunden bzw. der Marke mit teilweise deutlich höheren Bezügen als bei Werbeagenturen. Und schließlich gibt es ja auch noch den Job des Topmodels, der als kleines Easter Egg in der Illustration eingebaut ist mit einem “Durchschnittsgehalt” von 17 Mio. €. Smarte Berufseinsteiger/innen könnten also ggf. vor die Kamera wechseln und richtig absahnen… Na dann.



Keine Tags vorhanden