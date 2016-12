Das Beste oder Mercedes – Jetzt auch bei Smart

{lang: 'de'}

Die eine oder der andere erinnert sich vielleicht noch an diese ‘lustige’ Geschichte: Warum Mercedes nicht smart ist – und Smart erst recht nicht: Man hatte mir erklärt, dass ein Smart-Motor es nur bis 60.000km schafft. Und hinter vorgehaltener Hand gesagt, ich hätte einen schlechten Jahrgang erwischt. Jahrgang! Nicht Tag.

Eine schöne Geschichte, nicht wahr?

Nun, diese Geschichte ist nun Historie, denn Mercedes hat das Smart-Center Düsseldorf übernommen, wie ich heute bei meinem Ölwechsel-Termin lernte.

Historie im wahrsten Sinne des Wortes. Legende, Mythos, mündliche Überlieferung. Denn Mercedes hat sich, nach Auskunft meines Ansprechpartners, gespart, die Service-Historie aller Kunden zu übernehmen. Das Beste oder nichts.

Warum auch? Wer braucht eine umfassende Anamnese? Die Besten brauchen sowas nicht. Die haben keine Kinderkrankheiten, keine Midlife-Crisis, keine Wechseljahre, keine Altersschwäche, keine Abweichung vom Soll. Das sind doch nur Autos!? Die sind doch alle gleich. Metall mit ein bißchen Öl.

Vielleicht aber auch nicht, oder? Wenn ich einen schlechten Jahrgang erwischen kann, oder? Da hab ich wohl doch ein Auto mit Seele erwischt, das vom Standard abweichen kann. Aber vielleicht ist dieser ja der Einzige, da muss man ja nicht deswegen die Historie aller Kunden übernehmen.



10 Jahre meiner smarten Automobil-Historie vernichtet mit einem Handstreich! Hm. Wie hatte ich damals schon geschrieben:

“Nicht im Hochglanz, sondern im tristen Alltag muß die Marke ihre Versprechen einlösen, die hochgesteckten Erwartungen erfüllen, die hohen Preise rechtfertigen. Im Alltag, in der Werkstatt, im Service, im Dialog zeigt sich die Stärke, Intelligenz, Zuverlässigkeit und Aufrichtigkeit einer Marke”.

Im Alltag, in der Werkstatt, im Service. Nun, DAS Problem hatte man ja nun elegant gelöst. Das schaffen sonst nur Agenturen, die, um Tabula Rasa zu machen, einem Kunden ein komplett neues Team zuweisen – und damit erst recht Probleme heraufbeschwören. Glückwunsch Mercedes!

Dabei begann alles so kundenfreundlich – auf dem Papier: Ich hoffe, ich erinnere das richtig. Vor Monaten bekam ich einen Brief, dass Mercedes übernommen habe, sich für mich aber – so die Entwarnung – nichts ändere.

Hm, es ändert sich nichts (neg) – das wär’ auch noch schöner!

Hm, es ändert sich nichts (pos) – warum macht Ihr es dann!?

Von wegen es ändert sich nichts:

01 – Mercedes spart sich das Geld und macht die Milchmädchen-Rechnung auf, wasweissich 3.000Euro gespart zu haben, für den Transfer der Daten? Dafür sitze ich nun, und all die anderen Kunden, vor den Angestellten des Hauses und erzähle ihnen – auf meine Kosten und auf Kosten von Mercedes meine, unsere smarte Lebensgeschichte!?

02 – Natürlich ändert sich noch eine Kleinigkeit. Denn bei Smart war ich in einem Kundenbindungsprogramm, innerhalb dessen ich beim nächsten bezahlten Werkstattbesuch einen Öl- und Filter-Wechsel gutgeschrieben bekommen hätte. Im Wert von 69Euro!

‘Das Beste oder nichts’ hat sich aber wieder für ‘nichts’ entschieden und die Programme, die Versprechen, die Leistungserfüllung ersatz-, kommentar- und skrupellos gestrichen. Bravo.

Statt also meine Probleme zu lösen, sorgen sie dafür, dass ich sie nun immer wieder repetiere, um sie niemals zu vergessen? Ob das die richtige Medizin ist?

Und sie verlangen 35.000Euro für einen Brabus-Smart, aber zieren sich, mir meine mir zustehenden 69Euro zu geben?

Hm, da erlasse ich ihnen wohl beim nächsten Autokauf die Bürde bei ihnen Kunde zu werden. Obwohl ich gerne den eSmart gehabt hätte, aber besser wird das ja nicht, denn es ist ja schon das Beste – oder nicht(s)?

