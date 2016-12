Frohes Fest 2011 mit kleinem Jahresrückblick

{lang: 'de'}

Es begann als Spaßprojekt 2009, aber eigentlich noch viel früher. Denn Jan-Philipp und Malte hatten ihre gesungenen Weihnachtsgrüße in Karaoke-Form bereits regelmäßig Jahre zuvor für Freunde und Familie auf CD gebrannt und verschickt. So erreichten auch mich immer wieder ihre eingesungenen Coversongs.

Mit dem ersten öffentlichen Youtube-Jahresrückblick kam dann aber 2009 der Durchbruch als Web-Viral. Der Aufwand dafür war auch damals schon “nicht ohne”, die Stimmen und der Soundtrack wurden bereits fett aufgenommen und in das Video gemixt. Mit dem Nachfolger 2010 haben die beiden den Videopart aufgebohrt, das Setting in ihrer WG-Küche blieb dabei allerdings im Wesentlichen erhalten, ebenso wie eine Michael Jackson Hymne als Song-Grundlage.

Dieses Jahr durfte das Budget dann noch etwas höher sein, mit einem Feature bei Stern-TV und einem rundum anspruchsvoll und professionell gedrehten Musik-Video-Clip. Irgendwie ist es zwar schade, dass der ursprüngliche “Grasswurzel-WG-Küchenduft” aus den Produktionen weg ist, aber andererseits ist das Ergebnis des aktuellen Jahresrückblicks 2011 auch wieder ein echtes Schmankerl. Auf Grundlage von Madonna´s “Vogue” haben die beiden sich und ihre Leidenschaft für Mimenspiel, Tanz und Verkleidung voll ausleben können, mit grandios adaptierter Clip-Ästhetik. Stellenweise geht bei dieser Bildermacht der Text ein wenig unter, was er nicht verdient. Denn gerade der Text, der sich super auf das originale Vocal-Arrangement des Songs legt, ist ein Highlight.

Frohes Fest 2011 from zwergpisncher on Vimeo.

Trotzdem wünsche ich mir was für 2012:

Please, Malte und Jan-Philipp, go back to the roots. Gebt uns den Stallduft der WG wieder, die Heimeligkeit des Familiären, das kuschelige Setting. Und Maltes Perücken.

