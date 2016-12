Seite 23 – Minimalistisches Drama im IKEA-Katalog

{lang: 'de'}

Wenn Ihr schon immer wissen wolltet, was die Protagonisten in den IKEA-Katalogen so anstellen, wenn keiner guckt (und sie sich nicht gerade Produkte wie ‘Kloppe’ ausdenken), dann schaut Euch diese kleine Video-Perle an:

Via poppeduponthegrid.

