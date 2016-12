Montagspredigt: D64

{lang: 'de'}

“D64 sind Menschen, die täglich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen des Internets für die Transformation unserer Gesellschaft arbeiten” – ich mag diese Alleinstellungs- und Vertretungs-Ansprüche. Widersprechen kann man dem sowieso nicht: “Sie sind sich einig, dass man Politik für die Zukunft nicht mit Gedankengut von gestern machen kann”. Werden wir also alle Mitglied in diesem Verein, “um Deutschland für die digitale Demokratie vorzubereiten”. Denn das wird ja langsam Zeit.

Ein wenig haben die Herren Richel und Lumma einem schon leid getan, wenn sie wieder die Prügel einstecken mußten für den Quatsch, den die SPD wiedermal verzapfte, wenn es um Netzpolitik ging – oder was sie dafür hielt.

Umso besser, daß sich die Herren (und Damen) aus dieser selbstgewählten Falle befreien konnten, die sie eine Zeitlang als Herausforderung und Fitness-Übung verstanden, bis sie erkannten, daß dies doch nur Sisyphos-Arbeit ist – und nun versuchen, die Partei von außen zu verändern.

Daß man Systeme nicht von innen verändern kann, wußten Leonard Cohen und ich schon lange. “They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within”, singt er in der ersten Zeile seines Songs ‘First we take Manhattan’. Aber wer hört schon auf uns?

Weder die Autoindustrie, noch Energie-, Zement-, Pharma-, Verlags- und Medien-Industrie sind von innen zu heilen, zu wandeln oder gar neu zu erfinden, dazu sind sie viel zu satt. Ebensowenig wie eben die Politik.



Allzu schön und bequem hat man es sich in seiner Welt gemacht als daß man sich von der größten Erfindung seit des Buchdruckes aufscheuchen und hinter dem warmen Ofen vertreiben lassen möchte.

Umso besser, daß wir nun ein paar Kämpfer haben, die wissen, wo es langgeht. Und, ehrlich gesagt, traue ich diesen Damen und Herren mehr zu als der digiges.

Caveat: Im Grunde hat man die Selbstzerstörungssequenz in die Gründungsmitgliedschaft direkt mit eingebaut. Die Bombe tickt schon, nähert sich asymptotisch Fünf vor Zwölf.

So richtig knallen wird es allerspätestens, wenn die wirtschaftlichen Interessen von Facebook und Google der DNA der menschlichen Mitglieder diametral widersprechen.

Genau das macht es aber so spannend.

Ebenso wie die Parteilichkeit des Vereins.

Zwei größere Hürden hätte man sich nicht setzen können. Aber wenn die Damen und Herren daran wachsen, wird aus D64 tatsächlich der legitime, ruhm- und ehrenvolle Nachfolger des legendären C64 werden können.

Dies meine ich ernst und soll nicht wie die Häme eines ZX81-, Spectrum- und Atari-Users klingen.

Wünschen wir D64, seinen Machern und Mitgliedern viel Erfolg und rufen ihnen die 2.Zeile des Cohen-Songs zu – in der Hoffnung, sie möge Realität werden: ”First we take Manhattan – then we take Berlin!”

