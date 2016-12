Aus aktuellem Anlass: der Pharma-Hack bei WordPress

{lang: 'de'}

Es betrifft nicht den Werbeblogger selbst (der hatte allerdings auch schon einmal äußerst unangenehmen Kontakt mit den Viagra-Spammern), sondern im aktuellen Fall ein von mir betreutes WordPress-Projekt. Dort tauchen seit einiger Zeit ausschließlich in den (Google-)Suchergebnissen nicht etwa die korrekten Seitenbeschreibungen auf, sondern der bekannte Keyword- und Linkrotz aus den Fingern der Blackhat-SEOs.

Es scheint, als habe der Hack (zumindest teilweise) die Züge des sogenannten Pharma Hacks, der vor einiger Zeit bei WordPress-Installtationen grassierte. Während meiner Maßnahmen, nun die Seite und Installation zu fixen, war ich dann doch überrascht ,wie viele “normale” Seiten offensichtlich ähnliche Probleme haben, möglicherweise ohne es bereits selbst bemerkt zu haben.

Insbesondere gilt das für die bei meinen Recherchen via Google immer wieder auftauchenden Seiten der Aspect Online AG. Einen ersten Check der eigenen Seiten kann man am einfachsten bei Google selbst durchführen, indem man nach einschlägigen Keywords wie z.B. “Viagra” auf den eigenen Seiten sucht. Bei den Google Serps sieht das Suchergebnis für aspect-online.de dann z.B. so aus:

Logisch, dass diese Effekte neben Reputationsproblemen auch massive Auswirkungen auf den Traffic und Umsatz haben können. Nicht zuletzt ist die Gefahr groß, von Google aus dem Suchindex geworfen zu werden, was für das Online-Marketing in einem harten Wettbewerbsumfeld eine echte wirtschaftliche Katastrophe darstellen kann.

Wer von euch hat bereits mit ähnlichen Problemen zu tun gehabt? Was hat – zumindest bei WordPress- am besten geholfen?

P.S.: Der Aspect Online AG schicke ich jetzt schnell einmal direkt einen Hinweis via Mail.

