Montagspredigt: Pampers – Wenn das große Geschäft ein klein wenig zum Himmel stinkt

Update 23. November, 08:58Uhr:

Mir liegt nun eine offizielle Stellungnahme von Procter. Ich denke, man kann sie als Bestätigung meines Posts verstehen, oder? Widerspruch – oder gar Antworten auf etwaig entstandene Fragen – kann ich nämlich nicht entdecken.

Hier also die Stellungnahme, die mir von Sandra schriftlich zur Veröffentlichung freigegeben wurde:

“Sehr geehrter Herr Schwartz,

Pampers liegt die gesunde und glückliche Entwicklung aller Babys auf der Welt sehr am Herzen. Um diese bestmöglich garantieren zu können, schließt sich Pampers auf globaler und lokaler Ebene mit unterschiedlichen Partnern zusammen, die genau dieses Ziel auch verfolgen. UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, ist dafür genau der richtige Partner.

Seit 2006 unterstützt Pampers UNICEF, um Tetanus bei Neugeborenen in den Entwicklungsländern zu besiegen. Durch die gemeinsame globale Kampagne von Pampers für UNICEF können 100 Millionen Mütter und ihre Babys vor Tetanus geschützt werden. Die Kampagne wurde in den letzten Jahren in 26 Ländern durchgeführt, in denen Tetanus bei Neugeborenen noch immer ein Problem ist. In zwei von diesen 26 Ländern, (Myanmar und Uganda) bestätigte die WHO 2010 die Eliminierung von Tetanus bei Neugeborenen. In weiteren sieben Ländern, die von Pampers unterstützt werden, sollen die Impfkampagnen bis Ende 2011 komplett abgeschlossen werden, sodass der Bestätigungsprozess zur Eliminierung von Tetanus bei Neugeborenen über die WHO in die Wege geleitet werden kann. Aber immer noch sind 130 Millionen Mütter und ihre Babys in 39 Ländern von der tödlichen Infektion bedroht. Tetanus betrifft die Ärmsten und Schwächsten der Bevölkerung, die meist in nur sehr schwer zugänglichen Regionen in den ärmsten Ländern der Welt leben und kaum Zugang zu einer qualifizierten Gesundheitsversorgung haben.

Der Betrag von 0,053 Euro entspricht genau den Kosten einer Impfdosis, die benötigt wird, um diese Mütter und ihre Babys gegen Tetanus zu schützen. Mit der Aktion konnte Pampers die Impfdosen zur Verfügung stellen und auch die Lieferung der Impfdosen unterstützen. Ausserdem konnte Pampers dazu beitragen, in der Öffentlichkeit genügend Aufmerksamkeit zu schaffen für ein Thema, das in den industrialisierten Ländern so nicht mehr präsent ist.

Pampers wird auch in Zukunft im Rahmen der Initiative „ 1 Packung = 1 lebensrettende Impfdosis“ einen Betrag an UNICEF spenden, der zum Beispiel den Kosten einer Impfdosis entspricht, denn die Zusammenarbeit von Pampers und UNICEF ist langfristig angelegt.

Mit freundlichen Grüßen,

Sandra Broich

Public Relations Germany, Austria and Switzerland

Baby Care/Fabric Care”