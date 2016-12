Werbespots nun endlich leiser? ARD und ZDF drehen am Werbesound.

{lang: 'de'}

Kürzlich, ich weiß nicht mehr wo, erfuhr ich von einem Fernsehzuschauer, der sinngemäß folgendes an eine Sendeanstalt schrieb: “Liebe Sendeanstalt, ich verbitte mir in Zukunft, dass Sie mein Fernsehgerät lauter stellen, wenn ein Werbespot beginnt!” Ich musste lachen, aber der Zuschauer bringt eigentlich nur auf den Punkt, worüber sich viele Menschen aufregen, auch täglich in meinem direkten persönlichen Umfeld. Werbung im TV scheint sich in das Gehör der Zuschauer mit wildem Soundgetöse und Geschrei ranzuwanzen, gerne auch direkt im Anschluss an leise Passagen einer Sendung oder eines Spielfims. Die Hoffung der Werbetreibenden: mehr Aufmerksamkeit der Zuschauer auf Werbung. Tatsächlich dürfte genau das Gegenteil der Fall sein, gepaart mit Wut und Aggression der Zuschauer auf die plötzlich einsetzenden vorlauten Attacken.

Vor mehr als zwei Jahren hatte ich mich schon mit diesem Thema beschäftigt und schrieb damals:

Die stellenweise brachiale Unterbrechung des Programms mit hartem Schnitt und prompt einsetzenden größeren Werbelautstärken ist das perfekt dokumentierte veraltete Selbstverständnis einer Branche, die nach dem Marktschreierprinzip Aufmerksamkeit sucht und Verbraucher verschreckt.

Mit Beginn des Jahres 2012 wollen die Sendergruppen um ARD und ZDF nun die Werbung wieder “leiser” ausstrahlen, indem sie den Spotproduzenten technisch neue Vorgaben machen. (Wer tiefer in das soundtechnische Thema “Kompression und Lautheit” einsteigen will, kann das auch hier tun.)

Und der ARD Vermarkter ASS hat nach ersten Tests! gemäß w&v dann auch schon ein Trostpflaster für uneinsichtige Werber im Gepäck: TV-Werbung würde so angepasst beim Konsumenten eher akzeptiert und auch die Zuschauerbeschwerden würden sich reduzieren.

Vermutlich hätte man zu dieser Erkenntnis auch durch einfache Selbstbeobachtung kommen können, aber immerhin sind wir an diesem Punkt jetzt mal einen Schritt weiter. Mal schauen, ob die “Privaten” folgen werden. Vielleicht erinnert man sich dann generell auch in der Werbung an Redensarten wie “Wer schreit, der lügt. Die Wahrheit hat eine leise Stimme.”

Keine Tags vorhanden