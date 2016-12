Nichts ist unmöglich – Wunder dauern etwas länger: Werbung und Realität

{lang: 'de'}

Eben sah ich dieses schon ältere Bild – es löste eine ganze Kaskade an Gedanken aus (Werbung wirkt, nicht wahr? – Aber eben nicht so, wie es sich mancher wünscht):

Mit den Jahren hat sich die Werbung in etwas hineingesteigert, was sie nun anscheinend nicht mehr aus eigenen Mitteln in den Griff bekommt: in die – wohlgemerkt künstliche – Überhöhung des Produktes und der Botschaft.

Als Produkte immer austauschbarer wurden, da sich das Marketing keine Mühe mehr gab, als ‘normale’ Botschaften niemanden mehr hinter dem Ofen hervorlockten, lehnten sich die Werber immer weiter aus dem Fenster, entfernte sich das Marketing immer weiter vom wahren Produktnutzen.

Das war wunderbar für das Marketing, die Produkte mußten gar nicht mehr wirklich halten, was die Werbung versprach, sondern man kommunizierte Träume, Images, Lifestyle. Bloß keine wirklichen Lösungen mehr.

Das löste gleichzeitig auch die Zielgruppenproblematik eins und zwei: erstens kannte man seine Zielgruppe in Wirklichkeit gar nicht, zweitens wollte man eh an jeden verkaufen, da man – oh wunder – im angestammten Markt immer weniger Erfolg hatte. Ob das wohl an der Distanzierung vom Nutzen lag?

Man sprach also alle an – und somit keinen mehr. Man hoffte auf die Trendsetter und Early-Adopter, sie würden die Massen schon über kurz oder lang bewegen, und transzendierte Nutzen und Lösungen in blumige Wolkenkuckucksheime. Werbung wurde zum Produkt. Man kaufte eine Vision, Illusion, Fata Morgana.

Jedes Produkt, jede Marke und vor allem jeder Marketingleiter wollte plötzlich Kult sein. Cool für alle Beteiligten: Weniger Arbeit, schönere Locations und Frauen. Nicht mehr diese langweilige Realität. Aber auch nicht mehr kalkulierbar, nicht mehr berechenbar, nicht mehr planbar. Der Controller wurde sauer, der Marketer und Werber zum Künstler.

Nur der Konsument wurde irgendwo dazwischen nicht mehr abgeholt. Zwischen all diesem Wahnsinn aus Technik, Marktforschung, Extrapolationen, Markenkern- und Produktnutzen-Auflösungserscheinungen.

Und nun? Immer mehr Klingen im Rasierer, immer mehr Additive im Benzin, immer mehr Benefits in Oil of Olaz, immer größere Zahlen hinter Somat, Breff und Calgon. Soviele, daß man sich leise lächelnd abwendet. So viele, daß man Werbung – und Werber – nicht mehr ernst nimmt. Daß man Marke und Marketing nicht mehr ernst nimmt. Daß man dem Handel mehr vertraut. Daß man dem niedrigen Preis mehr vertraut. Daß man potentielle Fehlentscheidungen (und ihre Konsequenzen) minimiert – statt Nutzen zu maximieren.

Man wählt, was einen potentiell weniger enttäuscht. Denn Enttäuschungen haben einen schlau und vorsichtig gemacht. Frustriert. Fast schon muß man sagen: realistisch.

Da kann man Marketing und Werbung nur gratulieren!

