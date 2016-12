Ein spanischer Richter verlautet: Raubkopierer kurbeln das Musikgeschäft an.

{lang: 'de'}

Viel ist schon über die Frage geschrieben worden, welchen Schaden Musikpiraten und Raubkopierer anrichten, die sich ihre Musik aus illegalen Quellen besorgen. Für die Musikindustrie und ihre Verbände ist der Fall klar: an vielen, wenn nicht allen “Raubkopierern” verliert die Industrie einen potenziellen Kunden und damit laufend Umsätze in Milliardenhöhe. Aber ist das wirklich so?

Ein spanischer Richter, der bei einem Fall von Handel mit illegalen Musicdownloads eingesetzt war, kommt zu bemerkenswerten Schlüssen. Zusammengefasst:

1. Das Ausmaß eines wirtschaftlichen Verlustes durch illegale Downloads für die Musikindustrie kann nicht gemessen werden.

2. Es könnte sich durchaus auch genau gegensätzlich verhalten: illegale Downloads kurbeln letztlich das Musikgeschäft an.

Er begründet dies mit der Einschätzung, dass Musikpiraten zunächst bewusst auf den Kauf zugunsten einer illegalen Quelle verzichten wollen, also die Musik ursprünglich nicht etwa käuflich und legal erwerben wollten, was sich aber später ändere. Bei torrentfreak.com exisitiert auszugsweise eine englische Übersetzung des Richterspruchs, die ich hier einmal frei ins Deutsche übersetze:

Im Gegensatz zum rechtlichen Argument ist es in jedem Fall vorstellbar, dass sich Kunden, die zuvor eine illegale Kopie gesehen oder gehört haben, anschließend das Original kaufen, weil es ihren persönlichen Geschmack trifft, so dass der Markt von Originalwaren vom Verkauf von Raubkopien profitiert.

(“In any case, reversing the legal argument, it is conceivable that a customer, after hearing or viewing the pirated copy, may decide to purchase the original, finding it to their taste, so that the sale of pirated copies, far from harming, benefits the market for original items.”)

Harter Tobak. Wenn ich an die massive Markenpiraterie aus Fernost denke, dann habe ich da so meine Zweifel, vor allem bei Produkten im ursprünglich hochpreisigen oder Luxussegment, die wegen ihrer Investitionshöhe dem “Durchschnittsverdiener” vermutlich auch weiterhin verschlossen bleiben. Anders sieht es ggf. tatsächlich bei Musikdownloads aus, wo “Schwarzlader” zugleich die treuesten iTunes-Kunden (geworden) sind, wie der ehemalige Chef von EMI digital vor einiger Zeit schon bemerkte.

Merrill profiled the file sharing behaviour of people who used Limewire against the top iTunes sales and the biggest iTunes buyers were the same as the highest sharing “thieves” on Limewire.

Dieses Verhalten ist eigentlich so alt wie das Handelsmarketing selbst, wo brauchbare Produktproben, Betas und Gratis-Zugänge absatzdynamisch wirken, nur dass die Musikindustrie ihren eigenen “Interessenten” offensichtlich nicht so richtig über den Weg traut, ja, sie eher ständig als Hauptschuldigen für schwindende Musikabsätze ausmacht.

Warum sonst promoten die Labels und Verlage ihre Musik und Künstler nicht selbst mit dem Download von ganzen Songs, gebunden an eine Nutzer-ID und die Möglichkeit, sie mit weiteren Angeboten nach ihren Vorlieben zu versorgen?! Was sollen diese albernen Hörproben-Schnipsel in Grammophon-Qualität?!

